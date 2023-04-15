Райо Вальекано в родных стенах пытался прервать безвыигрышную серию, которая затянулась до восьми матчей. В соперниках была Осасуна, которая недавно прорвалась в финал Кубка Испании – а в Ла Лиге памплонцы неделю назад одержали первую за четыре тура победу.

Правда, в последних поединках подопечные Ягобо Арасате выглядели крайне ужасно в атаке, набивая мизерные xG даже при большом количестве ударов. Так случилось и в Мадриде. При восьми выстрелах по воротам и 54% владения команда наиграла всего на 0,39 ожидаемых голов.

Райо Вальекано хоть и не наиграл на хотя бы 1 xG, однако был значительно острее. Что самое главное, хозяева демонстрировали лучшее исполнительское мастерство в своих моментах. Особенно эффектным стал гол Паласона на 43-й минуте, когда он нанес бешеный удар с полуоборота, метров с 18-ти.

Это был второй гол в ворота Осасуны. Первый за три минуты до этого забил защитник памплонцев Аридан Эрнандес, который подрезал в собственные ворота прострел с правого края штрафной. Отдыхать команды отправились при счете 2:0 в пользу мадридцев.

В середине второго тайма безумный лонгшот от Мой Гомеса возродил интригу в противостоянии, однако на большее гостей не хватило. Финальный свисток зафиксировал победу Райо Вальекано. Подопечные Андони Ираолы набрали 40 очков и приблизились к зоне еврокубков на расстояние пяти очков.

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