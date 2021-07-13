В сеть "слили" тайные аудиозаписи функционера времен 2006 года, когда он впервые покинул пост президента "сливочных", информирует Marca со ссылкой на El Confidencial.

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"Касильяс – не вратарь Реала, что вы еще хотите, чтобы я вам сказал? Он никогда им не был. Это была большая проблема, которую мы получили. Есть огромная группа сторонников Касильяса. Они обожают его, защищают, но я не знаю... он самый большой аферист, а второй – Рауль. Два самых больших мошенника в истории Реала – Касильяс и Рауль. Игроки очень эгоистичны, на них нельзя рассчитывать вообще. Тот, кто делает ставку на них, сильно ошибается. У меня ужасное мнение об игроках", – рассказывал Перес в частной беседе.

Добавим, что именно Рауль (741) и Касильяс (725) являются главными рекордсменами по количеству проведенных матчей в форме Реала.

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