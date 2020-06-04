Рауль може очолити Шальке

Іспанія — 14:35 504
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Барселона потребує грошей – визначені основні кандидати "на вихід", або Неймар як жертва кризи та ультиматуму ПСЖ
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Призначення Михайличенка в Динамо було тимчасовим, Суркіс має пріоритетний варіант заміни, – ЗМІУкраїна — 13:56 3932
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"Іспанський тренер поставив Суркісам єдину умову": він привозив у Динамо топового наставника, а в Шахтар – БрандауІнтерв’ю — 12:00 7637
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Переговори Чигринського і АЕКа близькі до провалу – захисник невдоволений умовами щодо зарплатніСвіт — 10:49 1701
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Динамо може втретє запросити СьомінаУкраїна — 10:21 5489