Рауль може очолити Шальке

Шальке знайшов несподіваного кандидата у крісло головного тренера.

Провальні результати Шальке змусили керівництво клубу шукати заміну чинному наставнику команди Давіду Вагнеру.

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Основним кандидатом на посаду головного тренера гельзенкірхенців є легендарний екс-форвард Реала Рауль, повідомляє AS. Зараз 42-річний фахівець очолює молодіжну команду мадридців – Кастілью.

Нагадаємо, іспанець свого часу встиг пограти у Шальке у 2010-2012 роках. Після 29-ти турів Бундесліги команда Вагнера розташувалась на 10-й сходинці.

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