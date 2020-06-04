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Рауль може очолити Шальке

14:46 138 Читать на русском
Рауль може очолити Шальке
Рауль / Фото ФК Шальке

Шальке знайшов несподіваного кандидата у крісло головного тренера.

Провальні результати Шальке змусили керівництво клубу шукати заміну чинному наставнику команди Давіду Вагнеру.

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Основним кандидатом на посаду головного тренера гельзенкірхенців є легендарний екс-форвард Реала Рауль, повідомляє AS. Зараз 42-річний фахівець очолює молодіжну команду мадридців – Кастілью.

Нагадаємо, іспанець свого часу встиг пограти у Шальке у 2010-2012 роках. Після 29-ти турів Бундесліги команда Вагнера розташувалась на 10-й сходинці.

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Теги
Німеччина Іспанія Шальке Шальке Давід Вагнер Давід Вагнер Реал Мадрид Кастілья Реал Мадрид Кастілья Рауль Рауль
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