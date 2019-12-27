Рашфорд спробував повторити шалений стрибок Роналду – Сульшер не втримався від порівнянь підопічного з португальцем

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив гол Маркуса Рашфорда у ворота Ньюкасла (4:1), який мав деякі спільні риси з шедевром Роналду у матчі проти Сампдорії тижневої давнини.

"Маркус Рашфорд відзначився фантастичним голом. Він над цим працював. Він зразок фізично розвиненого гравця, адже доглядає за собою.

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Маркус наполегливо працює у тренажерному залі, у нього є молодість, натхнення і сміливість. Я згадую юнака, з яким я грав, він досить добре грав головою, коли наближався до мети, і ми досить часто порівнюємо їх з Маркусом. Це ще одна зброя в його арсеналі, яку Кріштіану Роналду також мав у подібному віці", – цитує Сульшера Sun.

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Після свого голу Рашфорд визнав, що ще не досягнув фантастичної позначки Роналду (2,56 м), однак стрибок англійця також виглядав доволі ефектно, а головне – став результативним.

Not quite @Cristiano jumping levels yet but working on it pic.twitter.com/ggascWaONb — Marcus Rashford (@MarcusRashford) 26 грудня 2019 р.