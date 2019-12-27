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Рашфорд спробував повторити шалений стрибок Роналду – Сульшер не втримався від порівнянь підопічного з португальцем

12:34 526 Читать на русском
Рашфорд спробував повторити шалений стрибок Роналду – Сульшер не втримався від порівнянь підопічного з португальцем
Рашфорд і Сульшер / Reuters

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив гол Маркуса Рашфорда у ворота Ньюкасла (4:1), який мав деякі спільні риси з шедевром Роналду у матчі проти Сампдорії тижневої давнини.

24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль
 
Метью Лонгстафф 17’
17’ Метью Лонгстафф
24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль

"Маркус Рашфорд відзначився фантастичним голом. Він над цим працював. Він зразок фізично розвиненого гравця, адже доглядає за собою.

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Маркус наполегливо працює у тренажерному залі, у нього є молодість, натхнення і сміливість. Я згадую юнака, з яким я грав, він досить добре грав головою, коли наближався до мети, і ми досить часто порівнюємо їх з Маркусом. Це ще одна зброя в його арсеналі, яку Кріштіану Роналду також мав у подібному віці", – цитує Сульшера Sun.

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Після свого голу Рашфорд визнав, що ще не досягнув фантастичної позначки Роналду (2,56 м), однак стрибок англійця також виглядав доволі ефектно, а головне – став результативним.

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Англія Маркус Рашфорд Маркус Рашфорд Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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