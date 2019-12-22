"Рекорд Роналду побито", – Шевчук показав свій стрибок у матчі за збірну України

Колишній захисник збірної України В'ячеслав Шевчук поділився фото з матчу Євро-2016, порівнявши свій стрибок з недавнім голом Кріштіану Роналду.

"Рекорд Роналду побито", – написав Шевчук в інстаграмі, коментуючи своє фото в стрибку з матчу проти збірної Німеччини на Євро-2016.

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Нагадаємо, на 45 хвилині матчу 17 туру Серії А проти Сампдорії Роналду забив гол ударом головою – португалець зустрівся з м'ячем на висоті 2,56 м. Цей гол став для нього 10 в поточному розіграші Серії А.

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