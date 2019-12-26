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Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчу

22:28 89 Читать на русском
Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчу
Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл / ВВС

Підопічні Уле-Гуннара Сульшера розгромили Ньюкасл у 19 турі АПЛ, Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль
 
Метью Лонгстафф 17’
17’ Метью Лонгстафф
24’ Антоні Марсьяль
36’ Мейсон Грінвуд
42’ Маркус Рашфорд
51’ Антоні Марсьяль

На 17-й хвилині гості здивували Олд Траффорд красивою контратакою, яку точним ударом завершив Метью Лонгстафф. Після пропущеного гола команда Сульшера активізувалася і закрила "сорок" на їхній половині поля. На 24-й хвилині Марсьяль зрівняв рахунок, а на 36-й Грінвуд скористався грубою помилкою Фернандеса і ефектним ударом вивів "червоних дияволів" уперед. Ще через 5 хвилин Рашфорд збільшив перевагу своєї команди. Після перерви Марсьяль забив свій другий гол в матчі і оформив розгром Ньюкасла.

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Ця перемога дозволила Манчестер Юнайтед наблизитись до зони Ліги чемпіонів. Манкуніанці відстають від Челсі, який розташувався на 4 місці, на 4 очки.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четвер

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