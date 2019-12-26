Манчестер Юнайтед – Ньюкасл – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Підопічні Уле-Гуннара Сульшера розгромили Ньюкасл у 19 турі АПЛ, Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

На 17-й хвилині гості здивували Олд Траффорд красивою контратакою, яку точним ударом завершив Метью Лонгстафф. Після пропущеного гола команда Сульшера активізувалася і закрила "сорок" на їхній половині поля. На 24-й хвилині Марсьяль зрівняв рахунок, а на 36-й Грінвуд скористався грубою помилкою Фернандеса і ефектним ударом вивів "червоних дияволів" уперед. Ще через 5 хвилин Рашфорд збільшив перевагу своєї команди. Після перерви Марсьяль забив свій другий гол в матчі і оформив розгром Ньюкасла.

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Ця перемога дозволила Манчестер Юнайтед наблизитись до зони Ліги чемпіонів. Манкуніанці відстають від Челсі, який розташувався на 4 місці, на 4 очки.

Манчестер Юнайтед розгромив Ньюкасл, Арсенал у дебютному матчі з Артетою втратив очки з Борнмутом: 19-й тур АПЛ, четвер