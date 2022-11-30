За підсумками групового етапу турніру в активі 25-річного вже є три забитих м'ячі. Рашфорд відзначався у матчі з Іраном, а проти Уельсу оформив дубль.

Прем'єрний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Уельс – Англія – 0:3

Відтак, Маркус став першим гравцем Манчестер Юнайтед із 1966 року, який тричі відзначився на великому міжнародному турнірі (ЧС чи Євро). Тоді, на домашньому переможному ЧС-1966, у складі англійців три голи забив легендарний Боббі Чарльтон.

Нагадаємо, що Чарльтон майже 20 років кар'єри провів у складі МЮ. Був капітаном збірної Англії, яка виграла чемпіонат світу і в тому ж році став володарем "Золотого м'яча".

Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини