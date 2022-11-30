Перший тайм завершився "нулями", а другий перетворився на бенефіс Фодена та Рашфорда. Хавбек Манчестер Сіті заробив штрафний для "червоного" сусіда, який оформив перший гол ударом безпосередньо зі стандарту на ЧС-2022. Через 2 хвилини відзначився сам Фоден, замкнувши простріл Кейна.

Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини

Добив валлійців той-таки Рашфорд. Вінгер Манчестер Юнайтед накрутив захисника і сильно пробив поміж ніг Денні Ворда – 3:0, які дають Англії путівку у плей-офф з першого місця.