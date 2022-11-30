Прем'єрний гол зі штрафного у відеоогляді матчу Уельс – Англія – 0:3
00:15 - Читать на русском
Англія знищила Уельс у матчі 3 туру чемпіонату світу. Дивіться відео голів та огляд зустрічі.
Маркус Рашфорд 50’
Філ Фоден 52’
Маркус Рашфорд 68’
50’ Маркус Рашфорд
52’ Філ Фоден
68’ Маркус Рашфорд
Перший тайм завершився "нулями", а другий перетворився на бенефіс Фодена та Рашфорда. Хавбек Манчестер Сіті заробив штрафний для "червоного" сусіда, який оформив перший гол ударом безпосередньо зі стандарту на ЧС-2022. Через 2 хвилини відзначився сам Фоден, замкнувши простріл Кейна.
Англія розбила Уельс і вийшла у плей-офф ЧС з першого місця – тіньове рішення Саутгейта дало результат за 2 хвилини
Добив валлійців той-таки Рашфорд. Вінгер Манчестер Юнайтед накрутив захисника і сильно пробив поміж ніг Денні Ворда – 3:0, які дають Англії путівку у плей-офф з першого місця.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter