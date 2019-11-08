Грінвуд магічним фінтом Зідана принизив Партизан – момент дня в Лізі Європи

Форвард англійського Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд починає виправдовувати видані йому аванси. Напередодні юніор провів хороший поєдинок проти белградського Партизана на груповому етапі Ліги Європи.

Технічні навики юного нападника отримали високу оцінку, а його фінт визнаний моментом дня в ЛЄ. Про це повідомляє офіційний твіттер турніру.

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Грінвуд в одному з епізодів поєдинку повторив легендарний скілл Зінедіна Зідана. Він обертом на 360 градусів пошив у дурні Слободана Урошевіча, а потім ще й прокинув м'яч повз ще одного опонента. Крім цього, 18-річний форвард забив гол у першому таймі.

У сезоні 2019/20 Мейсон Грінвуд входить до основної обойми виконавців команди Уле Гуннара Сульшера. У його активі 12 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.