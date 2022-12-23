Творець легендарного чемпіонства Лестера Клаудіо Раньєрі після майже річної перерви знайшов роботу.

Кальярі 3 дні тому звільнив головного тренера Фабіо Ліверані, а на його місце прийшов Раньєрі, повідомляє офіційний сайт клубу.

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До виконання обов'язків італієць приступить 1 січня 2023 року. Контракт із 71-річним фахівцем розрахований до червня 2025 року. Раньєрі вже очолював "россоблу" у 1988-1991 роках. Зараз команда йде 14-ю у турнірній таблиці Серії В.

Останнім місцем роботи Клаудіо був Уотфорд, з якого його звільнили у січні цього року.

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