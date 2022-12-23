Кальяри 3 дня назад уволил главного тренера Фабио Ливерани, а на его место пришел Раньери, сообщает официальный сайт клуба .

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К исполнению обязанностей итальянец приступит 1 января 2023 года. Контракт с 71-летним специалистом рассчитан до июня 2025 года. Раньери уже возглавлял "россоблу" в 1988-1991 годах. Сейчас команда идет 14-й в турнирной таблице Серии В.

Последним местом работы Клаудио был Уотфорд, из которого его уволили в январе этого года.

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