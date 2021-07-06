Колишній керманич Штутгарта, Шальке, РБ Лейпциг і низки інших німецьких команд Ральф Рангнік наважився на переїзд у чемпіонат Росії.

63-річний фахівець призначений керівником зі спорту та розвитку московського Локомотива, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рангнік підписав із "залізничниками" 3-річний контракт. Німець займатиметься широким спектром питань, включаючи стратегічне планування і спортивний розвиток, а також роботу вертикалі клубних команд, академії та підготовки резерву. До Локо він приведе свою команду однодумців.

Ральф Рангнік зробив собі ім'я на чолі Ульма, Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенхайма і РБ Лейпциг. Донедавна він очолював департамент спорту та розвитку групи Ред Булл.

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