Бывший наставник Штутгарта, Шальке, РБ Лейпциг и ряда других немецких команд Ральф Рангник решился на переезд в чемпионат России.

63-летний специалист назначен руководителем по спорту и развитию московского Локомотива, сообщает официальный сайт клуба.

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Рангник подписал с "железнодорожниками" 3-летний контракт. Немец будет заниматься широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. В Локо он приведет свою команду единомышленников.

Ральф Рангник сделал себе имя во главе Ульма, Штутгарта, Ганновера, Шальке, Хоффенхайма и РБ Лейпциг. До недавнего времени он возглавлял департамент спорта и развития группы Ред Булл.

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