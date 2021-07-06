61-річний фахівець потрапив у шорт-лист кандидатів, повідомляє Чемпионат.

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Конкурентами Льова в боротьбі за крісло коуча збірної Росії є ще два іноземці. Російські тренери на кшталт Сємака, Слуцького і Карпіна відмовилися від посади. Одним із претендентів на роль керманича збірної також нібито є екс-головний тренер Челсі та низки інших команд Андре Віллаш-Боаш.

Нагадаємо, що Йоахім Льов після вильоту з Євро-2020 покинув збірну Німеччини. На чолі Бундестім він працював із 2006-го та здобув з національною командою низку нагород, зокрема, Кубок світу-2014.

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