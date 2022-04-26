На Олд Траффорд хочуть сформувати команду менеджерів, які будуть розвивати клуб в одному напрямку.

Ральф Рангнік і Ерік Тен Хаг просувають кандидатуру Пола Мітчелла на посаду технічного директора Манчестер Юнайтед, повідомляє журналіст Sport1 Флоріан Плеттенберг.

Англієць зараз працює в Монако, але готовий покинути клуб, щоб формувати трансферну політику в Манчестері. Щоправда, керівництво МЮ сприйняло цю ідею без ентузіазму.

Мітчелл працював з Рангніком у РБ Лейпциг, а у 2019-му Пола вже активно пов'язували з Манчестер Юнайтед. Тоді манкуніанці не зробили конкретної пропозиції.

Нагадаємо, що новим головним тренером МЮ стане Тен Хаг, а Рангнік влітку перейде на посаду радника.

Якісна копія чи підробка? МЮ забирає в Манчестер "другого Гвардіолу", а Роналду знову зайвий