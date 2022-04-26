На Олд Траффорде хотят сформировать команду менеджеров, которые будут развивать клуб в одном направлении.

Ральф Рангник и Эрик Тен Хаг продвигают кандидатуру Пола Митчелла на должность технического директора Манчестер Юнайтед, сообщает журналист Sport1 Флориан Плеттенберг.

Англичанин сейчас работает в Монако, но готов покинуть клуб, чтобы формировать трансферную политику в Манчестере. Правда, руководство МЮ восприняло эту идею без энтузиазма.

Митчелл работал с Рангником в РБ Лейпциг, а в 2019 году Пола уже активно связывали с Манчестер Юнайтед. Тогда манкунианцы не сделали конкретного предложения.

Напомним, что новым главным тренером МЮ станет Тен Хаг, а Рангник летом перейдет на должность советника.

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