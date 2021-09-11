Раніше парижани повідомляли, що через травму Рамос не зможе вийти на поле щонайменше до 12 вересня, але ці прогнози виявилися занадто оптимістичними. Тепер ПСЖ утримався від озвучення конкретних дат.

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"У процесі фізичного відновлення минулого тижня у Серхіо Рамоса виник дискомфорт в литкових м'язах, який вимагає коригування робочого навантаження. З наступного тижня він відновить індивідуальну підготовку на полі", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті ПСЖ.

Нагадаємо, Рамос підписав контракт з ПСЖ минулого літа, перебравшись у новий клуб на правах вільного агента. Угода 35-річного футболіста з французьким клубом розрахована до літа 2023-го. До слова, в минулому сезоні Ла Ліги Серхіо зіграв за Реал лише 15 матчів, значну частину сезону провівши у лазареті.

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