Рамос знову не зможе дебютувати за ПСЖ – іспанець отримав нову травму
Захисник ПСЖ Серхіо Рамос змушений відтермінувати своє повернення на футбольне поле.
Раніше парижани повідомляли, що через травму Рамос не зможе вийти на поле щонайменше до 12 вересня, але ці прогнози виявилися занадто оптимістичними. Тепер ПСЖ утримався від озвучення конкретних дат.
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"У процесі фізичного відновлення минулого тижня у Серхіо Рамоса виник дискомфорт в литкових м'язах, який вимагає коригування робочого навантаження. З наступного тижня він відновить індивідуальну підготовку на полі", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті ПСЖ.
Нагадаємо, Рамос підписав контракт з ПСЖ минулого літа, перебравшись у новий клуб на правах вільного агента. Угода 35-річного футболіста з французьким клубом розрахована до літа 2023-го. До слова, в минулому сезоні Ла Ліги Серхіо зіграв за Реал лише 15 матчів, значну частину сезону провівши у лазареті.
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