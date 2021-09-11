Ранее парижане сообщали, что из-за травмы Рамос не сможет выйти на поле минимум до 12 сентября, но эти прогнозы оказались слишком оптимистичными. Теперь ПСЖ удержался от озвучки конкретных дат.

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"В процессе физического восстановления на прошлой неделе у Серхио Рамоса возник дискомфорт в икроножных мышцах, который требует корректировки рабочей нагрузки. Со следующей недели он возобновит индивидуальную подготовку на поле", – говорится в сообщении на официальном сайте ПСЖ.

Напомним, Рамос подписал контракт с ПСЖ прошлым летом, перебравшись в новый клуб на правах свободного агента. Соглашение 35-летнего футболиста с французским клубом рассчитано до лета 2023-го. К слову, в прошлом сезоне Ла Лиги Серхио сыграл за Реал лишь 15 матчей, значительную часть сезона проведя в лазарете.

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