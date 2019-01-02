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Рамос забив розкішний гол на тренуванні – голкіпер безсило спостерігав за м'ячем

20:45 219 Читать на русском
Рамос забив розкішний гол на тренуванні – голкіпер безсило спостерігав за м'ячем
Серхіо Рамос / Фото: AS

Захисник Реала Серхіо Рамос знову дивує своєю результативністю.

Сьогодні на тренуванні гравці мадридскього Реала відпрацьовували удари по воротах.

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Найефектніший гол забив Серхіо Рамос. Захисник у падінні класно пробив у нижній кут – голкіперу залишалося лише проводити м'яч поглядом.

Теги
Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Відеоновини
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