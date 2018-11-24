"Коли ви знаєте правду, то не боїтеся брехні", – Рамос відповів на звинувачення у вживанні допінгу

Захисник Реала Серхіо Рамос спростував опубліковану Football Leaks інформацію про те, що він провалив допінг-тест після фінального матчу Ліги чемпіонів проти Ювентуса в 2017 році.

"Це дуже складне питання. Я повинен захистити себе і виступити зі своєю командою юристів проти цих заяв.

Серхіо Рамос двічі порушив антидопінгові норми, одного разу – в фіналі Ліги чемпіонів, – Football Leaks

Я пройшов 250 або 300 допінг-тестів за всю кар'єру і ніколи не провалював їх, ніколи не було ніяких порушень.

Ми знаємо, що це за публікації. Вони погрожували нам оприлюдненням інформації місяць чи півтора тому. Коли ви знаєте правду, то не боїтеся брехні. Це спроба зіпсувати мій імідж і професійну репутацію", – цитує Рамоса ESPN.

"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і Роналду