Рамос избежит наказания по делу допингового скандала, – ESPN

Защитник Реала Серхио Рамос может больше не волноваться из-за обвинений в употреблении допинга.

В Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) решили не применять дисциплинарных санцкций по нарушению допинговых правил Рамосом, ссылаясь на то, что антидопинговое агентство Испании AEPSAD не передало им достаточно доказательств правонарушения, сообщает издание ESPN.

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Напомним, Football Leaks утверждал, что Рамос провалил допинг-тест в 2017 году после финала Лиги чемпионов с Ювентусом, а также в апреле нарушил антидопинговые правила после матча Ла Лиги с Малагой.

Ситуация в финале ЛЧ тоже останется без реакции Всемирного антидопингового агентства (WADA), поскольку организация приняла объяснения Реала по ситуации. Напомним, "сливочные" списали инцидент на ошибку клубного врача.

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