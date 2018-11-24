"Рамос провалив допінг-тест, але УЄФА це приховав" – чи виправдано Football Leaks атакує Реал, скандал зачіпає і Роналду

Реал Мадрид усе заперечує. Допінг Серхіо Рамоса – де правда, а де вигадка? "Футбол 24" розібрався у всіх деталях статті німецького видання Der Spiegel.

Кілька тижнів тому Football Leaks анонсував нове викриття – цього разу футболіста, який не один раз вигравав Лігу чемпіонів і попадався на допінгу. Сьогодні, 23-го листопада, стало відомо, що ним став легендарний капітан Реала Серхіо Рамос, допінг-провал якого УЄФА начебто покривав. Провідні ЗМІ Європи, використовуючи засекречені документи, видають останній місяць розслідування за розслідування. Діставалось футбольній владі Європи та світу, а також грандам – Манчестер Сіті, ПСЖ, Челсі та іншим європейським топ-клубам. Цього дня настала черга Реала.

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На чому погорів Серхіо, або Як справа Рамоса не побачила світ

Нинішня історія починається 4-го червня 2017-го року. То була звичайна неділя для крихітного австрійського містечка, розташованого на північ від столиці Відня. Допінг-проба з номером 3324822 прибула до тамтешньої лабораторії. Вона належала тріумфатору Ліги чемпіонів Серхіо Рамосу – 110 мілілітрів сечі центрбека, який роками стабільно входить до складу всіх символічних збірних року від УЄФА та ФІФА. Пробу взяли в Уельсі через день після фіналу ЛЧ проти Ювентуса, який іспанці виграли з рахунком 4:1.

Через місяць, 5 липня, заступник директора лабораторії в Зайберсдорфі надсілав рапорт в штаб-квартиру УЄФА. Австрійці знайшли у крові Серхіо сліди дексаметазону – речовину протизапальної і знеболювальної дії. Цей препарат також покращує концентрацію і пізнавальніїздібності, а ще може викликати ефект ейфорії, якщо його приймати орально, ректально чи внутрішньом'язово. Його внесено у список заборонених (за певних обставин) при конкуренції професіоналів речовин Всесвітнього Антидопінгового Агентства (WADA). Про те, кому належала проба № 3324822, знали лише медичні експерти УЄФА. Саме в їхньому розпорядженні були документи, які з'єднували допінг-тести з конкретними гравцями.

Ця новина могла стати шоком для багатьох! Допінг-контроль фактично провалив 2-разовий чемпіон Європи, чемпіон світу, 3-разовий на ту пору переможець Ліги чемпіонів. Капітан Реала і збірної Іспанії. Ви нізащо б в житті не дізнались про цей факт, якби не таємнича організація Football Leaks, яка начебто володіє терабайтами секретної інформації сильних світу футболу. Відповідна папочка з цим файлом на серверах УЄФА перебуває під замком на ключем.

Spiegel заявляє, що всі ці дії Європейського футбольного союзу з метою приховати скандальний випадок кидають тінь на боротьбу з допінгом на найвищому рівні. Адже не було відкрито жодної дисциплінарної справи ні проти самого гравця, ні проти лікаря Реала.

Через 2 дні після отримання допінг-тесту представниця відповідної організації УЄФА звернулась до Рамоса за поясненнями. Лідер Реала відповів, звертаючись до неї на ім'я. Короткий лист на 4 рядки. Серхіо зізнався, що ескулап мадридців чаклував над ним за день перед матчем: "Усі додаткові подробиці описані в медичному звіті, підготовленому лікарем. Висловлюю надію, що це роз'яснює ситуацію".

"Хронічні патології": то винен Рамос чи ні? Тонкі нюанси

Найсмішніше, що дексаметазон можна вживати перед матчами. Проте є одна абсолютна умова: ваш лікар повинен повідомити про цей епізод під час допінг-тесту. Якщо він "забуде" повідомити про факт вживання препарату, а у крові гравця знайдуть дексаметазон, це загрожує відкриттям справи з підозрою на допінг. Наступний обов'язковий хід у цій ситуації – початок допінгового слідства.

І тут у Рамоса виникає серйозна проблема. У документі, прикріпленому до його зразка, в розділі використаних за останні 7 днів медикаментів не було жодної згадки про дексаметазон. Водночас там було написано про бетаметазон (за деякими джерелами, речовина навіть сильнішої дії), протизапальна дія якого схожа на згаданий вище препарат – і він теж регулюється антидопінговими нормами. Серхіо отримав по 1,2 мілілітра в коліно і плече у вигляді внутрішньосуглобових ін'єкцій. Ця речовина також під забороною WADA.

Рамос з'явився на станції допінг-контролю після церемонії нагородження. На те, щоб зібрати у нього зразки крові та сечі, пішло майже 2 години. Весь цей час компанію йому складав лікар команди, травматолог, який співпрацює також з регбійною збірною Іспанії. Доктор А. (Мікель Араберрі, який покинув клуб 3-го липня 2017-го "за згодою сторін") підписався під документами разом з гравцем. "Mea culpa" – усю провину він відразу ж взяв на себе. Рамос ні в чому не винен, і це суто помилка лікаря – таким був його посил.

З цього рапорту дізнаємось, що Серхіо потерпає від хронічних патологій у лівих коліні та плечі. Саме тому іспанський центрбек отримав два уколи дексаметазону за добу до фіналу ЛЧ. Лікар пояснив, чому сплутав практично ідентичні лікарські засоби, ейфорією після здобуття титулу і специфічними обставинами: під час допінг-контролю до Рамоса завітали... колишній Король Іспанії Хуан Карлос та Прем'єр-міністр цієї країни. "Це була людська помилка, тому її можна зрозуміти", – написав лікар про плутанину з медикаментами, запевнивши, що одним чином не хотів порушити антидопінгові правила.

УЄФА зв'язався з "експертом", який підтвердив: дві ін'єкції дексаметазону дають приблизно такий же ефект, як від виявленого в сечі футболіста. В Асоціації пояснили для себе ситуацію так: "Дуже правдоподібно, що гравець і лікар припустилися адміністративної помилки". Як наслідок, справу було остаточно закрито. "У майбутньому просимо вас і вашого командного лікаря бути максимально обережними при заповненні документів допінг-контролю і точніше декларували лікарські засоби", – написав Європейський футбольний союз.

Відповівши на запит про надання коментаря, в організації запевнили, що рішення ухвалювали згідно з правилами WADA, а оскаржувати рішення УЄФА можуть в Лозаннському спортивному суді представники ФІФА та згаданого Антидопінгового агентства, які своїм правом не скористались. Водночас і Рамос, і клубний лікар, і Реал відмовились коментувати ситуацію виданню, обмежившись згодом лише сухим запереченням на своєму офіційному сайті після виходу публікації.

Рамос був на грані провалу вдруге, або До чого тут Роналду

Spiegel припускає, що значущість спортсмена та аура його клубу могли вплинути на те, як було сприйнято ці допінг-тести. Інший не менш неприємний інцидент посилює це враження. І знову мова піде про допінг-контроль зірок Реала. За 4 місяці до валлійського фіналу Ліги чемпіонів, 1-го лютого 2017-го року 2 допінг-офіцери з'явились на базі мадридського клубу з незапланованою перевіркою 10-и гравців. Проте під час контролю працівники УЄФА тимчасово втратили контроль над ситуацією. Про це Європейський футбольний союз повідомив через 2 тижні в листах на ім'я генерального директора Хосе Анхеля Санчеса та Кріштіану Роналду.

Там, зокрема, йшлося про таке: "Роналду поскаржився, що його завжди обирають для допінг-тесту". Після того, як офіційна особа вдруге спробувала встромити голку, португальський суперзірка зовсім розлютився. Це створило настільки велику напругу, що ситуацію у власні руки взяв медичний штаб Реала, працівники якого почали самотужки брати кров з вени 8-и своїх гравців – не пощастило тільки Кріштіану та Кроосу. Це заборонено правилами, і УЄФА вимагав пояснень від Мадрида.

Гендиректор Санчес відповів, що у всьому винні незграбні та "недосвідчені у стосунках з топ-зірками" контролери, яким "бракувало знань та умінь", а Роналду свої скарги висловлював "з усією повагою" і розлютився не через те, що його обрали – просто "офіцер 2 рази встромив голку, але так і не знайшов вену". В Європейському футбольному союзі прийняли цю ситуацію "в рамках винятку в наслідок напруженості атмосфери" та жодним чином не покарали ні клуб, ні гравців. Варто відзначити, що офіцери цілком можуть навіть 3 рази встромляти голку в пошуках вени. Гравці не мають права голосу в подібних ситуаціях, а клуби зобов'язані надати всі умови для незалежної та непорушної праці.

Інша прикра ситуація сталась у квітні 2018-го. На думку Spiegel, вона може завдати серйозної шкоди репутації Реала та одного з найкращих його гравців. І знову мова йде про Рамоса. Після матчу Малага – Реал 15-го квітня Серхіо попросив допінг-контролера дозволу прийняти душ перед здаванням сечі. Мовляв, партнери чекають на нього в автобусі, всім хочеться пошвидше додому. Іспанське Антидопінгове Агентство AEPSAD надіслало лист на адресу шефа медичного штабу мадридців аж у вересні того ж року, описуючи ситуацію на двох сторінках. Офіцер організації не дозволив захиснику Реала зробити цього, незважаючи на тиск і самої зірки, і клубного лікаря. Допінг-контролер не відступав від своєї позиції.

У відповідь Рамос почав митись перед офіцером, незважаючи на попередження, що це може мати для футболіста серйозні наслідки. Річ у тім, що спортсмени можуть маніпулювати результатами аналізу сечі. Іспанський парламент посилив антидопінгове законодавство, і такі діїі Серхіо могли б тягнути на "обмеження частини процедур допінг-контролю".

Якби AEPSAD знайшло докази провини і маніпуляцій гравця, йому загрожувало від 2-х до 4-х років дискваліфікації, а Реалу – 300 тисяч євро штрафу, зняття очок чи навіть пониження у класі. Наприкінці вересня шеф юридичного відділу "вершкових" 30-го вересня 2018-го написав гендиректору листа в похмурому тоні: "Штрафи за таке – екстремально суворі". Однак жодних претензій, зрештою, не висунули і справу закрили. Незрозуміло тільки, чому пояснень від Реала вимагали аж через 5 місяців, хоча зазвичай ця процедура триває декілька тижнів.

Рамос прийняв душ з офіцером допінг-контролю

Іспанські радіо COPE і SER розкривають нові обставини історії в Малазі. Рамос начебто хотів прийняти душ тільки тому, що ніяк не міг здати сечу і ризикував залишитись на ніч у місті – команда не могла його чекати вічність. "Допінг-офіцер увесь час стояв перед ним, поки той мився". Контролер попередив, що повинен записати у протоколі цей факт, адже він виходить за межі процедури, але нібито погодився на виняток.

Реал і сам гравець переконані, що не можна стверджувати про будь-яке порушення антидопінгових норм капітаном, який успішно пройшов 300-400 подібних тестів. У будь-якому разі Серхіо навряд чи щось загрожує – усі справи закриті. Єдина велика проблема може полягати в репутаційних збитках. Багато хто може сприйняти ситуацію як вину Рамоса і мадридського клубу, яку просто тихенько замели під килим. А й справді, чи всі європейські клуби були б в таких же сприятливих умовах і чи так само лояльно до аналогічних ситуацій поставився б УЄФА?

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