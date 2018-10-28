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Рамос розповів, чи допоможе Реалу зміна тренера

20 жовтня 23:00 426 Читать на русском
Рамос розповів, чи допоможе Реалу зміна тренера
Серхіо Рамос / фото із соцмереж

Капітан Реала Серхіо Рамос висловив підтримку головному тренеру Хулену Лопетегі після поразки команди в матчі 9-го туру чемпіонату Іспанії з Леванте.

"Критика після серії невдач – це нормально. Якщо фанати засмучуються через програші, це звичайна ситуація.

Реал – Леванте – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Але ми єдині і зосереджені, як ніколи. Для нас це єдиний спосіб рухатися вперед. Завжди вважав, що змінювати тренера в таких випадках не варто.

Ми будемо стояти за тренера до кінця. Всі гравці Реала підтримують Хулена Лопетегі. Він чудовий тренер. Всім нам потрібно трохи заспокоїтися", – цитує Рамоса AS.

Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку з Реала

Нагадаємо, Реал не зміг перемогти в четвертому матчі Прімери поспіль. Зараз клуб посідає п'яте місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Іспанія9 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леванте: Субота 20 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Леванте
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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Реал Мадрид - Леванте
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