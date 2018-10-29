Рамос рассказал, поможет ли Реалу смена тренера

Капитан Реала Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после поражения команды в матче 9-го тура чемпионата Испании с Леванте.

"Критика после серии неудач – это нормально. Если фанаты расстраиваются из-за проигрышей, это обычная ситуация.

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Но мы едины и сосредоточены, как никогда. Для нас это единственный способ двигаться вперед. Всегда считал, что менять тренера в таких случаях не стоит.

Мы будем стоять за тренера до конца. Все игроки Реала поддерживают Лопетеги. Он замечательный тренер. Всем нам нужно немного успокоиться", – цитирует Рамоса AS.

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Напомним, Реал не смог победить в четвертом матче Примеры подряд. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.