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Рамос рассказал, поможет ли Реалу смена тренера

20 октября 23:00 135 Читати українською
Рамос рассказал, поможет ли Реалу смена тренера
Серхио Рамос / фото из соцсетей

Капитан Реала Серхио Рамос выразил поддержку главному тренеру Хулену Лопетеги после поражения команды в матче 9-го тура чемпионата Испании с Леванте.

"Критика после серии неудач – это нормально. Если фанаты расстраиваются из-за проигрышей, это обычная ситуация.

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Но мы едины и сосредоточены, как никогда. Для нас это единственный способ двигаться вперед. Всегда считал, что менять тренера в таких случаях не стоит.

Мы будем стоять за тренера до конца. Все игроки Реала поддерживают Лопетеги. Он замечательный тренер. Всем нам нужно немного успокоиться", – цитирует Рамоса AS.

Лопетеги отреагировал на информацию о своей возможной отставке из Реала

Напомним, Реал не смог победить в четвертом матче Примеры подряд. Сейчас клуб занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

Испания9 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леванте: Суббота 20 октября 2018

Реал Мадрид
Матч окончен
1 : 2
Леванте
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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетеги Хулен Лопетеги Серхио Рамос Серхио Рамос Реал Мадрид - Леванте
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