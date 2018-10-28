Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку з Реала

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі прокоментував чутки щодо свого можливого звільнення з королівського клубу.

"Моя робота? Зараз я про це думаю в останню чергу. Мені необхідно підготувати гравців до дуже важливої гри у вівторок.

Реал вдома поступився Леванте і продовжує свою безвиграшну серію: 9 тур Ла Ліги, матчі суботи

На мою думку, ми заслуговували перемогти Леванте. Футбол – це гра, де перемагає той, хто забив більше.

Нам потрібно сісти та подумати, що ми робимо погано, щоб змінити це. Гол не приходить. Ми повинні наполягати і не хвилюватись, команда багато речей зробила чудово.

Реал – Леванте – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мої гравці не заслуговують такого покарання, у нас є матч Ліги чемпіонів і треба реабілітуватись", – цитує Лопетегі Marca.