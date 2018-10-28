toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ДИНАМО - ЛЬВІВ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ЧОРНОМОРЕЦЬ - КАРПАТИ НАПОЛІ - РОМА

Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку з Реала

20 жовтня 17:49 904 Читать на русском
Лопетегі відреагував на інформацію про свою можливу відставку з Реала
Хулен Лопетегі / соцмережі

Головний тренер Реала Хулен Лопетегі прокоментував чутки щодо свого можливого звільнення з королівського клубу.

"Моя робота? Зараз я про це думаю в останню чергу. Мені необхідно підготувати гравців до дуже важливої гри у вівторок.

Реал вдома поступився Леванте і продовжує свою безвиграшну серію: 9 тур Ла Ліги, матчі суботи

На мою думку, ми заслуговували перемогти Леванте. Футбол – це гра, де перемагає той, хто забив більше.

Нам потрібно сісти та подумати, що ми робимо погано, щоб змінити це. Гол не приходить. Ми повинні наполягати і не хвилюватись, команда багато речей зробила чудово.

Реал – Леванте – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Мої гравці не заслуговують такого покарання, у нас є матч Ліги чемпіонів і треба реабілітуватись", – цитує Лопетегі Marca.

Іспанія9 турСантьяго Бернабеу (Мадрид)

Реал Мадрид - Леванте: Субота 20 жовтня 2018

Реал Мадрид
Матч завершено
1 : 2
Леванте
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Хулен Лопетегі Хулен Лопетегі Реал Мадрид - Леванте
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
43
хв
Лаціо
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук