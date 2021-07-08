"Я дуже щасливий приєднатися до ПСЖ. Цей перехід – велика зміна в моєму житті, нове випробування. Цей день я не забуду ніколи. Гордий стати частиною цього амбітного проекту, перейти в команду з чудовими футболістами.

ПСЖ презентував Рамоса, який заговорив французькою

ПСЖ вже показував себе на високому рівні. Я хочу продовжити рости разом з командою і допомагати їй вигравати титули", – цитує Рамоса офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, нещодавно Рамос покинув мадридський Реал, кольори якого захищав з 2005 року, перебравшись із Севільї. Багаторічний капітан "вершкових" не зумів узгодити новий контракт з Реалом та покинув Мадрид у статусі вільного агента.

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