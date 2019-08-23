Рамос: Не виключаю, що стану тренером по завершенні кар'єри

Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос розповів про свої плани після завершення кар'єри гравця.

"Я бачу себе в Реалі ще кілька років, тут я насолоджуюся футболом. Я докладаю величезні зусилля, щоб підтримувати належний рівень фізичної підготовки, для цього я найняв найкращих фахівців.

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Я продовжую бачити себе лідером як Реала, так і збірної Іспанії. Буду намагатися вигравати трофеї. Не знаю, що буде завтра, але після завершення кар'єри мені б хотілося залишитися у світі спорту. Не виключаю, що завтра я стану тренером, але це гучна заява", – наводить слова Рамоса AS.

Нагадаємо, 33-річний Рамос виступає за Реал з 2005 року. На його рахунку 607 матчів за мадридський клуб, 84 голи та 39 результативних передач.

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