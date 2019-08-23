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Рамос: Не исключаю, что стану тренером после завершения карьеры

20:43 24 Читати українською
Рамос: Не исключаю, что стану тренером после завершения карьеры
Серхио Рамос / AS

Защитник мадридского Реала Серхио Рамос рассказал о своих планах после завершения карьеры игрока.

"Я вижу себя в Реале еще несколько лет, здесь я наслаждаюсь футболом. Я прилагаю огромные усилия, чтобы поддерживать надлежащий уровень физической подготовки, для этого я нанял лучших специалистов.

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Я продолжаю видеть себя лидером как Реала, так и сборной Испании. Буду стараться выигрывать трофеи. Не знаю, что будет завтра, но после завершения карьеры мне бы хотелось остаться в мире спорта. Не исключаю, что завтра я стану тренером, но это громкое заявление", – приводит слова Рамоса AS.

Напомним, 33-летний Рамос выступает за Реал с 2005 года. На его счету 607 матчей за мадридский клуб 84 гола и 39 результативных передач.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Серхио Рамос Серхио Рамос
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