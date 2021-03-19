Головний тренер Реала Зінедін Зідан оголосив список з 19-ти гравців, які захищатимуть кольори королівського клубу у матчі 28-го туру Ла Ліги проти Сельти.

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До заявки не потрапив лідер "вершкових" Серхіо Рамос. За інформацією AS, 34-річний захисник зазнав пошкодження лівої гомілки. Травма не надто серйозна, але Серхіо вирішили поберегти на майбутні матчі 1/4 фіналу ЛЧ проти Ліверпуля.

Після 27-ми турів Ла Ліги Реал розташувався на третій сходинці, поступаючись Атлетіко на 6 очок.

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