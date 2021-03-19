Главный тренер Реала Зинедин Зидан объявил список из 19-ти игроков, которые будут защищать цвета королевского клуба в матче 28-го тура Ла Лиги против Сельты.

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В заявку не попал лидер "сливочных" Серхио Рамос. По информации AS, 34-летний защитник получил повреждение левой голени. Травма не слишком серьезная, но Серхио решили поберечь на будущие матчи 1/4 финала ЛЧ против Ливерпуля.

После 27-ми туров Ла Лиги Реал расположился на третьей строчке, уступая Атлетико на 6 очков.

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