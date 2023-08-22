Рамос не может найти новый клуб – соперник Динамо отказался от звездного испанца из-за непомерных аппетитов
Защитник Серхио Рамос продолжит искать новую команду.
Испанский именитый игрок после ухода из ПСЖ остается в статусе свободного агента. Серхио Рамоса связывали с Севильей, впрочем, вернуться в Испанию не удалось.
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Другим вариантом защитника был Бешикташ. В своих соцсетях турецкий гранд сообщил, что прекратил все переговоры с Рамосом, поскольку финансовые запросы испанца не удовлетворили руководство клуба. По тем же причинам Бешикташ отказался от нападающего Аль-Насра Талиски, за которым внимательно следили.
Напомним, что Бешикташ сыграет против киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Матч запланирован на 24 августа.
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