Испанский именитый игрок после ухода из ПСЖ остается в статусе свободного агента. Серхио Рамоса связывали с Севильей, впрочем, вернуться в Испанию не удалось.

Динамо – Бешикташ: где смотреть матч Лиги конференций

Другим вариантом защитника был Бешикташ. В своих соцсетях турецкий гранд сообщил, что прекратил все переговоры с Рамосом, поскольку финансовые запросы испанца не удовлетворили руководство клуба. По тем же причинам Бешикташ отказался от нападающего Аль-Насра Талиски, за которым внимательно следили.

Напомним, что Бешикташ сыграет против киевского Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Матч запланирован на 24 августа.

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