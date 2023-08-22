Динамо – Бешикташ: де дивитися матч Ліги конференцій
Київський клуб вступає у вирішальну фазу протистояння за вихід у груповий етап третього за силою єврокубка. Де дивитися першу дуель з Бешикташем підкаже "Футбол 24".
У четвер, 24 серпня, Динамо в рамках кваліфікації Ліги конференцій прийматиме Бешикташ. Зустріч відбудеться у Бухаресті на стадіоні Джулешті (нині – Супербет Арена).
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У прямій трансляції гру можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі Динамо. Матч розпочнеться о 20:00 за київським часом, а стартовий свисток дасть англійський арбітр Даррен Інгленд.
Нагадаємо, аби вийти на Бешикташ Динамо довелось здолати Аріс. У першому поєдинку перемогу святкували греки (1:0), а у матчі-відповіді кияни на останніх хвилинах перевели гру в овертайми (2:1), і були влучнішими у серії пенальті.
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