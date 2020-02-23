Леванте – Реал: Рамос розлютився через дії арбітра

Захисник Реала Серхіо Рамос переконаний, що саме через дії рефері мадридці недорахувались очок у матчі проти Леванте (0:1).

"Не люблю говорити про рефері, оскільки вони можуть допускати помилки, але іноді їхня поведінка змушує задуматися. Критерії різні. У матчі Суперкубка Іспанії у наші ворота призначили 11-метровий за мою випадкову гру рукою. Сьогодні було два таких моменти, але пенальті не дали.

Шокуюча поразка мадридців у відеоогляді матчу Леванте – Реал

Мене розлютив Ернандес (рефері матчу проти Леванте – прим.). Раніше арбітри були більш поважними, капітани могли говорити з ними. Зарозумілість або є, або немає. Запитав у судді, чи є у нього проблеми особисто зі мною, і, якщо є, нехай він скаже, щоб ми могли це залагодити", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, поразка від Леванте коштувала Реалу лідерства у турнірній таблиці Прімери.

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