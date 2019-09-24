Рамос: Краще б я не потрапив у збірну року ФІФА

Капітан Реала Серхіо Рамос поділився думкою щодо цьогорічної символічної збірної за версією ФІФА,

"Краще б я не потрапив у цю збірну, але вигравав титули з командою. Якби мені були потрібні індивідуальні призи, то я б присвятив себе тенісу. Коли команда перемагає – ми всі перемагаємо.

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Так, сезон для Реала був не найкращим, але чотири гравці в символічній збірній – це хороший знак. Марсело? Він один з найкращих у світі. У кожної людини може бути різна думка з цього приводу, всім неможливо догодити", – цитує Рамоса AS.

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Нагадаємо, окрім Марсело та Рамоса у символічну збірну FIFA The Best-2019 потрапили ще двоє гравців Реала – Лука Модріч та Еден Азар.