Оточення капітана "вершкових" запевняє, що він поки не отримував від клубу жодної пропозиції щодо продовження контракту, повідомляє AS.

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Версія Реала зовсім інша – Рамосу вже двічі пропонували нову угоду, проте капітан відмовився і шукає інше місце роботи. Розбіжності навіть у терміні угоди та зарплатні. Клуб говорить про два роки зі зменшенням зарплатні на 10%, а захисник нібито згоден і на один рік. Зарплатня повинна залишитися на нинішньому рівні, але Рамос великодушно погодився б на відтермінування без відсотків.

Інформація про погіршення стосунків лідера Реала з Флорентіно Пересом також далека від правди. Навпаки, вони почали ще активніше спілкуватися після важкої травми капітана і захворювання президента на коронавірус.

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