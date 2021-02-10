"Я радий, адже у нас було дуже багато кадрових втрат. Ми виступили гарно, показали дещо інший малюнок гри, але все склалося добре. Я радий за гравців.

Реал Мадрид – Хетафе – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Залишається 5 очок відставання від Атлетіко, але ми на це не дивимося. Наш обов'язок – боротися до кінця. Залишилося нерозіграним 51 очко, нам потрібно боротися і продовжувати нашу роботу. Ми здобули дві перемоги поспіль, хоча дуже багато гравців травмовані.

Відсутність Рамоса? Ви знаєте, що це впливає на все, що говориться зовні, але змінити нічого не можна. Що ми можемо зробити, так це продовжувати займатися своєю справою. Боротися, як завжди, грати у футбол", – цитує Зідана Marca.

Реал впевнено здолав Хетафе та скоротив відставання від лідера Прімери