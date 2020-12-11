Тоні Фрейса, який балотується на посаду президента Барселони, зізнався, що захисник Реала Серхіо Рамос міг переїхати в Каталонію.

"Ми не можемо підписати Рамоса. Серхіо є символом Реала і він не може приїхати сюди ні за яких обставин.

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Я б хотів, щоб Рамос перейшов в Барсу, коли він ще грав у Севільї. Наскільки я розумію, його пропонували Барселоні. Я б підписав його", – цитує Фрейсу Marca.

Нагадаємо, Рамос захищає кольори мадридського гранда з 2005 року. Після 11-ти турів Ла Ліги Реал розташувався на 4-й сходинці, Барселона – 9-та, у каталонців ще є гра у запасі.

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