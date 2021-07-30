Скандальний чемпіон світу Аділь Рамі знову опинився у когорті безробітних, покинувши португальську Боавішту.

"Пантери" і центрбек завершили співпрацю, повідомляє офіційний сайт клубу.

Зозуля перейшов у португальський Ешторіл, – A Bola

Сторони домовилися про розірвання контракту за обопільною згодою. Рамі отримав статус вільного агента та може безперешкодно шукати нового працедавця. На півночі Португалії 35-річний француз провів лише сезон.

У рамках Прімейри 2020/21 Аділь Рамі провів 22 матчі, результативними діями не відзначився. Раніше він захищав кольори Сочі, Фенербахче, Марселя, Севільї, Мілана, Валенсії, Лілля.

Гравці, які можуть змінити клуб після прориву на Євро-2020 – партнери Маліновського, кривдник України і мета Шахтаря