Український легіонер Роман Зозуля, у якого нещодавно зірвався перехід в Алькоркон, знайшов собі нову команду.

Форвард Роман Зозуля продовжить кар'єру в Ешторілі, повідомляє A Bola.

Зозуля не перейде в Алькоркон – трансфер остаточно зірвався через протести фанатів

31-річний українець підписав з "канарками" контракт до червня 2022 року.

Нагадаємо, Зозуля став вільним агентом після чотирьох років виступів за Альбасете. Роман міг продовжити виступи в Сегунді, однак його перехід в Алькоркон зірвали фанати, звинувативши українця у фашизмі.

До слова, Ешторіл став переможцем другого дивізіону Португалії і повернувся у Прімейра-лігу після трьох сезонів відсутності в еліті.

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