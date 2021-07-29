Зозуля перейшов у португальський Ешторіл, – A Bola
Український легіонер Роман Зозуля, у якого нещодавно зірвався перехід в Алькоркон, знайшов собі нову команду.
Форвард Роман Зозуля продовжить кар'єру в Ешторілі, повідомляє A Bola.
Зозуля не перейде в Алькоркон – трансфер остаточно зірвався через протести фанатів
31-річний українець підписав з "канарками" контракт до червня 2022 року.
Нагадаємо, Зозуля став вільним агентом після чотирьох років виступів за Альбасете. Роман міг продовжити виступи в Сегунді, однак його перехід в Алькоркон зірвали фанати, звинувативши українця у фашизмі.
До слова, Ешторіл став переможцем другого дивізіону Португалії і повернувся у Прімейра-лігу після трьох сезонів відсутності в еліті.
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