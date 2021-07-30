Скандальный чемпион мира Адиль Рами снова оказался в когорте безработных, покинув португальскую Боавишту.

"Пантеры" и центрбек завершили сотрудничество, сообщает официальный сайт клуба.

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Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. Рами получил статус свободного агента и может беспрепятственно искать нового работодателя. На севере Португалии 35-летний француз провел лишь сезон.

В рамках Примейры 2020/21 Адиль Рами провел 22 матча, результативными действиями не отметился. Ранее он защищал цвета Сочи, Фенербахче, Марселя, Севильи, Милана, Валенсии, Лилля.

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