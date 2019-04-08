"Ракицький заслуговує бути в збірній України", – Алієв став на захист гравця Зеніта

Екс-хавбек збірної України Олександр Алієв впевнений, що спорт поза політикою і вважає, що оборонець Зеніта Ярослав Ракицький повинен бути викликаний до табору національної команди.

"Я прекрасно розумію Ракицького. Футбол – це спорт, а не політика. Ярослав стільки сезонів відіграв в Шахтарі. Я не знаю, можливо, у нього був якийсь конфлікт з тренером Фонсекою? Людина хоче грати в футбол, заробляти гроші і сидіти на лавці Ракицький не буде, я ж його добре знаю.

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Він класний гравець, один з топових в Україні. Для Зеніта – серйозне підсилення. Та ви й самі вже всі побачили. В останньому матчі з Оренбургом який м'яч зі штрафного забив! Він приїхав до Росії працювати і хоче грати за збірну України. Він завжди приїжджав до збірної з посмішкою і гарним настроєм.

Ракицький заслуговує бути в збірній. Женю Селезньова теж не викликали, коли він грав за Кубань. Така зараз ситуація... Я не вважаю, що це правильно", – цитує Алієва sport-weekend.

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