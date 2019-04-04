Ультрас Шахтаря зізнався, що думають фанати "гірників" щодо переходу Ракицького в Зеніт

Фанат донецького Шахтаря розповів, що ультрас думають про трансфер захисника Ярослава Ракицького в Зеніт.

"Звісно що негативно поставилися! Але давайте згадаємо, що вся Україна писала в соцмережах: "Ярик, чемодан, вокзал, Россия!" Ну ось він, власне кажучи, зробив те, що писали в інтернеті. Тут ще є такий аспект. У нього є татуювання, присвячені Донецьку. Він завжди казав, що він донеччанин душею. Зараз клуб переживає не найкращі свої часи, а він бере і в цей час переїжджає до іншого клубу.

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Ну значить була просто показуха, коли він називав себе справжнім донеччанином. Коли робив татуювання, присвячені Донецьку. Значить він просто був черговим гравцем, який сьогодні прийшов, пограв і завтра пішов в інший клуб. Він, значить, така людина, що просто любить поговорити, і нічого більше.

Я думаю, що він також розумів, що не потрапить більше в збірну, коли переходив до Зеніту, переїжджав у Росію. Хай як там не було, але він зробив це хоча б чесно, а не лицемірно. Якщо не подобається йому Україна, то він поїхав до Росії і цим самим відмовився від збірної. Він хоча б не лицемірно тримає руку біля серця, коли грає гімн України.

Звісно, таким людям не місце в збірній! Тому що іде війна з Росією, наше місто окуповане. Російська армія окупувала Донецьк, вона його знищує вже п’ятий рік, і невідомо скільки ще буде знищувати! І нині під час війни наші футболісти їдуть в Росію. Я думаю, що вони їдуть свідомо, і вони прекрасно розуміють, які будуть наслідки. Як постраждає їхня репутація, їхня професійна майбутня кар’єра. Ну хоча б це чесно, ніж жити тут і не любити нашу країну.

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Так, ми в Твіттері писали, що: Ярік, вибір не схвалюємо, але дякуємо за нічні прибори, спальники, все інше. Потім твіт було видалено. Відповім коротко, якби там не було, він був гравцем донецького Шахтаря, і ми не хочемо йому робити гірше в новій, хай і поганій, країні", – сказав фанат Шахтаря Віталій FootballHub.