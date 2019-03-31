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Ракицький у своєму фірмовому стилі забив перший гол за Зеніт

17:48 540 Читать на русском
Ракицький у своєму фірмовому стилі забив перший гол за Зеніт
Ярослав Ракицький / ФК Зеніт

Захисник Зеніта Ярослав Ракицький забив дебютний гол за російський клуб.

Зеніт у матчі 21 туру РПЛ вдома переміг Оренбург з рахунком 3:1. Свій дебютний гол забив українець Ярослав Ракицький.

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Екс-захисник Шахтаря у своєму фірмовому стилі вдало реалізував штрафний удар, перекинувши стінку та голкіпера гостей Євгена Фролова.

Команда з Санкт-Петербурга очолює турнірну таблицю чемпіонату, набравши 44 очки.

Теги
Відеоновини Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Зеніт Зеніт Росія Оренбург
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