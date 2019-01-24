toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ЕМІЛІАНО САЛА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЧЕЛСІ - ТОТТЕНХЕМ РЕАЛ МАДРИД - ЖИРОНА

Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІ

21:03 773 Читать на русском
Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІ
Ярослав Ракицький / Фото ФК Шахтар

Схоже, що трансфер захисника Шахтаря Ярослав Ракицький відбудеться найближчим часом.

Ярослав Ракицький покинув табір донецького клубу, повідомляє footboom.

Леоненко: Якщо Ракицький перейде в Зеніт, патріоти його звинуватять у зраді, а йому треба сім'ю годувати

Скоріш за все, чутки про перехід в пітерський Зеніт мають під собою реальну основу.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний трансфер захисника збірної України в російський клуб. Перехід оцінюють в 14 млн євро.

Варто відзначити, що під час зимового трансферного вікна "гірники" підсилились захисником Олександії Валерієм Бондаренком, який міг би закрити позицію Ракицького.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт

Теги
Головне Трансфери чемпіонату України Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Трансфери Трансфери Шахтаря
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
хв
Челсі
21:45
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук