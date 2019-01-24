Ракицький покинув розташування Шахтаря, – ЗМІ

Схоже, що трансфер захисника Шахтаря Ярослав Ракицький відбудеться найближчим часом.

Ярослав Ракицький покинув табір донецького клубу, повідомляє footboom.

Леоненко: Якщо Ракицький перейде в Зеніт, патріоти його звинуватять у зраді, а йому треба сім'ю годувати

Скоріш за все, чутки про перехід в пітерський Зеніт мають під собою реальну основу.

Нагадаємо, у ЗМІ все частіше з'являється інформація про потенційний трансфер захисника збірної України в російський клуб. Перехід оцінюють в 14 млн євро.

Варто відзначити, що під час зимового трансферного вікна "гірники" підсилились захисником Олександії Валерієм Бондаренком, який міг би закрити позицію Ракицького.

"Ярік, не йди!": Instagram Ракицького бомбардують жорстокими прокляттями і благаннями не переходити в Зеніт