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Леоненко: Якщо Ракицький перейде в Зеніт, патріоти його звинуватять у зраді, а йому треба сім'ю годувати

14:38 1917 Читать на русском
Леоненко: Якщо Ракицький перейде в Зеніт, патріоти його звинуватять у зраді, а йому треба сім'ю годувати
Ярослав Ракицький / Фото: ФК Шахтар

Екс-форвард Динамо Віктор Леоненко прокоментував можливий перехід Ярослава Ракицького з Шахтаря в Зеніт.

"Ракицькому краще продовжити грати в Шахтарі, не їхати в Зеніт. Шахтар практично не відбирає м'яч, а контролює його. А в Зеніті Ракицькому доведеться займатися такою чорновою роботою. Інший стиль, інший рівень.

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Він уже дорослий, 29 років. Він звик діяти в такій манері, при одній моделі гри, не працює над своїми недоліками. Швидкості у нього немає, на другому поверсі слабо грає, позицію не завжди правильно вибирає. Так що я б йому не радив кудись зриватися.

До того ж зараз всю цю фігню почнуть писати про нього: мовляв, зрадник і все таке... У нас же патріоти забувають, що людині сім'ю треба годувати", – сказав Леоненко у коментарі порталу Спорт-Експрес.

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Теги
Шахтар Шахтар Зеніт Зеніт Віктор Леоненко Трансфери Шахтаря Трансфери Зеніта
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