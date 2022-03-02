Контракти з німецьким фахівцем та його асистентами були розірвати за обопільною згодою сторін, повідомляє прес-служба Краснодара.

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Звісно ж, російський клуб жодним чином не пов'язує це з війною путінського режиму в Україні. Зауважимо, що Фарке лише в середині січня очолив Краснодар і не встиг провести жодного офіційного матчу. Напередодні Маркус Гісдоль припинив співпрацю з Локомотивом, відкрито заявивши про напад Росії на Україну.

Нагадаємо, вранці 24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Окупанти руйнують наші міста і села, вбивають військових та цивільних. Однак ЗСУ дає гідну відсіч ворогу, а інші країни запроваджують жорсткі санкції проти агресора. Як наслідок, російські загарбницькі плани провалюються.

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