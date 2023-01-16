Шахтар оголосив про офіційне повернення Ракицького
17:56 - Читать на русском
Захисник Ярослав Ракицький нарешті возз'єднався з донецьким Шахтарем.
Шахтар на своєму офіційному сайті повідомив про повернення Ярослава Ракицького.
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Контракт розрахований до кінця сезону. Поточну кампанію українець починав у складі турецького Адана Демірспора, але на початку грудня сторони розірвали угоду.
Нагадаємо, що Ракицький є вихованцем Шахтаря та грав за основну команду "гірників" з 2009 по 2019 років, після чого перебрався в російський Зеніт. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.
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