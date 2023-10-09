Ракицький виділив понад мільйон гривень на реабілітацію ультрас Шахтаря, якого поранили на війні
Захисник Шахтаря Ярослав Ракицький підтримує українських воїнів, які захищають Батьківщину від окупантів.
Досвідчений футболіст вирішив допомогти з реабілітацією Микиті Стецюрі, який отримав важке поранення ще наприкінці квітня, коли у складі 3 ОШБр захищав від окупантів своє рідне місто Бахмут.
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Микита – ультрас Шахтаря, тож Ракицький, дізнавшись про поранення уболівальника, відвідав його у лікарні та вирішив підтримати Стецюру фінансово. За інформацією Terrikon.com, реабілітація воїна обходиться приблизно у 300 тисяч щомісяця. Оборонець Шахтаря вже виділив для допомоги 1,1 млн гривень.
Нагадаємо, до повномасштабного вторгнення Ярослав Ракицький грав на Росії, де захищав кольори пітерського Зеніта. Однак у березні 2022 року припинив співпрацю з окупантським клубом, а пізніше підписав контракт з Шахтарем.
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