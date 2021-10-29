Ракицький забив шедевральний гол зі штрафного у 100-му матчі за Зеніт
Захисник Зеніта Ярослав Ракицький може записати поєдинок 13-го туру РПЛ проти московського Динамо до свого активу.
Перемога над Динамо стала чудовим подарунком для Ракицького, який проводив свій 100-ий поєдинок у складі Зеніта.
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Сам Ярослав привітав себе прекрасним голом у ворота москвичів, пробивши зі штрафного прямісінько в дев'ятку воріт. Зустріч же завершилась розгромною перемогою Зеніта (4:1).
Нагадаємо, Ракицький перебрався до Санкт-Петербурга в січні 2019 року. Загалом, Ярослав у 100 матчах за Зеніт забив 6 голів та віддав 11 результативних передач.
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