Захисник Зеніта Ярослав Ракицький може записати поєдинок 13-го туру РПЛ проти московського Динамо до свого активу.

Перемога над Динамо стала чудовим подарунком для Ракицького, який проводив свій 100-ий поєдинок у складі Зеніта.

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Сам Ярослав привітав себе прекрасним голом у ворота москвичів, пробивши зі штрафного прямісінько в дев'ятку воріт. Зустріч же завершилась розгромною перемогою Зеніта (4:1).

Нагадаємо, Ракицький перебрався до Санкт-Петербурга в січні 2019 року. Загалом, Ярослав у 100 матчах за Зеніт забив 6 голів та віддав 11 результативних передач.

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