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Рафінья почав перемовини з Фламенго – трансфер може відбутися влітку

16:58 104 Читать на русском
Рафінья почав перемовини з Фламенго – трансфер може відбутися влітку
Рафінья / ФК Баварія

Оборонець мюнхенської Баварії Рафінья веде перемовини щодо свого повернення на батьківщину. Ветераном зацікавився Фламенго.

33-річний оборонець може стати гравцем "червоно-чорних", повідомляє Sky Germany.

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У грудні Рафінья заявив, що покине Баварію після сезону 2018/19 і збирається повернутися на батьківщину. Фламенго вважається фаворитом у боротьбі за екс-гравця збірної Бразилії. Також уродженцем штату Парана цікавляться Сан-Паулу та Інтернасьйонал.

У сезоні 2018/19 Рафінья провів 9 матчів у Бундеслізі, в яких забив 1 м'яч і зробив 1 результативну передачу. Раніше він виступав за Корітібу, Шальке та Дженоа.

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